Vidéo. Yasmina vous conseille-EP8 : Mon patron gère directement mon équipe !

Je suis manager d’équipe depuis 2 ans et nous avons un nouveau N+1 qui me court-circuite tout le temps en s’adressant directement à mon équipe. Du coup, ça désorganise tout et ça touche ma crédibilité et mon équipe qui ne sait plus ce qu’elle doit faire.

C’est la question à laquelle répond Yasmina cette semaine.

