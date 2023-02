Mon N+1 gère mon équipe, il me court-circuite

Je suis manager d’équipe depuis 2 ans et nous avons un nouveau N+1 qui me court-circuite tout le temps en s’adressant directement à mon équipe. Du coup, ça désorganise tout et ça touche ma crédibilité et mon équipe qui ne sait plus ce qu’elle doit faire.

Je comprends que cela puisse vous toucher, mais pour quelques minutes, nous allons mettre de côté votre ego et enquêter sur les raisons de tout cela.

Savoir pourquoi il le fait

Enquêtez pour mieux connaître cette personne auprès de son ancienne équipe, en lisant son CV et même sur les réseaux sociaux: ses posts, commentaires ou critiques. Tout ceci vous permettra de découvrir la véritable cause de ce problème : soit vous êtes (à son avis défaillant) dans votre rôle de manager, soit c’est son ADN en leadership. Dans le premier cas : demandez-vous en quoi il pourrait avoir raison. Pour cela, listez des exemples concrets où il vous a court-circuité et identifiez les raisons objectives de ses actes et si cela est pertinent, traitez les points à améliorer.

Cela peut concerner la priorisation des tâches déclinées à votre équipe, les tâches elles-mêmes, votre réticence à déléguer.

Mais dans le deuxième cas, vous devrez lui parler en urgence.

Qu’est-ce qui vous empêche de dormir ?

Le manager «court-circuité» est en général une personne impatiente, ambitieuse, souvent méfiante et trop impliquée dans les détails de l’exécution. D’un autre côté, c’est un manager qui sait délivrer du RÉSULTAT et qui est une source d’apprentissage pour ses équipes (si si…).

L’erreur serait d’articuler votre argumentation autour de l’impact négatif sur l’équipe ou, pire, de «dégainer» vos reproches et «lamentations» sur votre crédibilité perdue. Car ce qui compte pour lui, je vous le rappelle, c’est le résultat avant tout. Posez-lui UNE seule question : qu’est-ce qui vous empêche de dormir boss ? Je sais, c’est un peu «osé» mais ce «langage» parlera à ce profil de manager. Écoutez ce qu’il vous dit sans l’interrompre.

Demandez-lui ensuite COMMENT vous pouvez l’aider avec VOTRE équipe à atteindre cet objectif. Il comprendra que vous n’êtes pas «un fusible à courtcircuiter», mais une GIGA fibre optique qui va accélérer les résultats !

A vous de jouer !