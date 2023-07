Et si avec «juste» un peu de discipline, l’équation deviendrait plus facilement résoluble que ce que nous croyions. Il s’agirait d’avoir le courage de dire «je ne sais pas» quand c’est le cas. La meilleure voie pour un apprentissage collectif du développement et de la démocratie. Deux solutions et une conséquence Sans trop aller dans…