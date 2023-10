Trophée Yachine 2023: Yassine Bounou termine troisième

Ce sacre vient couronner la performance exceptionnelle du portier argentin avec la sélection nationale durant la saison 2022-2023. À 31 ans, il remporte une nouvelle distinction individuelle après celle de meilleur gardien de la Coupe du monde 2022 au Qatar.



Yassin Bounou était en lice également pour le Ballon d’Or. Le Lion de l’Atlas a terminé 13ème du classement, devançant de grands noms du football mondial, dont le Français Karim Benzema, Ballon d’Or de la précédente édition et l’attaquant britannique Harry Kane.



Par ailleurs, le Norvégien Erling Haaland, auteur de 56 buts en 57 matches, dont 52 en 53 rencontres avec Manchester City, avec qui il a réalisé le triplé C1-Premier League-Cup en 2022-2023, a remporté le trophée Gerd Müller récompensant le buteur le plus prolifique de la saison. Il succède à Robert Lewandowski.



Le Barça, vainqueur de la Ligue des champions et du Championnat d’Espagne, a été sacré meilleur club féminin.