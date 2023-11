CAF Awards : Ballon d’or, Meilleur gardien, Coach et Equipe nationale de l’année.. les finalistes dévoilés

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce vendredi, les noms des cinq finalistes retenus pour le prix « Coach de l’année », décerné dans le cadre des CAF Awards.

Le sélectionneur national, Walid Regragui figure notamment dans cette liste aux côtés du Suisse Marcel Koller, champion d’Afrique avec le club égyptien d’Al Ahly, l’Algérien Abdelhak Benchikha, vainqueur de la Coupe de la CAF et de la Supercoupe d’Afrique avec l’USM Alger, en plus des sélectionneurs Aliou Cissé du Sénégal et Tom Saintfiet de la Gambie.

Africa's finest. The final shortlist for Coach of the Year (MEN) award is here. #CAFAwards2023 pic.twitter.com/AaEOiLtm3j — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Par ailleurs, la CAF a également dévoilé les nominés au prix « Equipe nationale de l’année ». La sélection nationale marocaine a été désignée parmi les 5 finalistes aux côtés de la Gambie, la Guinée équatoriale, la Mauritanie et le Sénégal.

The final shortlist for National Team of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/zopCO8zoKk — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

L’international marocain, Yassine Bounou, figure parmi les cinq nommés pour le prix «Gardien de l’année».

Le portier des Lions de l’Atlas et d’Al Hilal (Arabie saoudite) sera en concurrence avec l’Égyptien Mohamed El Shenawy, le Camerounais André Onana, le Sénégalais Edouard Mendy, ainsi que le Sud-africain Ronwen Williams.

Your final shortlist for Goalkeeper of the Year (MEN) award is here. 🧤 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/Hio7oWQU5k — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Quatre Lions de l’Atlas sont en lice pour remporter le Ballon d’Or africain, remis par la Confédération africaine de football dans le cadre des CAF Awards 2023, le 11 décembre à Marrakech.

Ainsi, Yassine Bounou (Séville FC-Al Hilal), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Sofyan Amrabat (Fiorentina-Manchester United) et Youssef En-Nesyri (Séville FC) sont nommés pour le plus prestigieux des prix individuel en Afrique.