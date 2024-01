Nadia Fettah Alaoui et Yassine Bounou, parmi les personnalités les plus influentes au monde

Selon la revue « New African Magazine», qui chaque année, met en avant des 100 personnalités africaines les plus remarquables au monde, l’international Yassine Bounou et la ministre des finances Nadia Fettah Alaoui figurent dans le classement.

Dans le secteur des entreprises, c’est Bahija Jalal qui se démarque. Docteur et PDG d’Immunocore, basée à Oxford, c’est une figure reconnue du domaine bio-médical. D’ailleurs, elle a mis au point un médicament qui agit avec les «soldats» de l’organisme, les lymphocytes T, pour combattre certaines des maladies les plus difficiles à guérir, notamment le cancer, le VIH et d’autres maladies infectieuses et auto-immunes.

Dans le domaine de la science, Ismahane El Ouafi fait partie du Palmarès. Elle est directrice générale exécutive du CGIAR (le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale), le plus grand réseau de recherche agroalimentaire au monde, financé par des fonds publics . Auparavant, elle a passé plus de quinze ans à travailler en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient pour trouver des moyens scientifiques pour lutter contre la déperdition agricole due à la crise climatique. En 2020, elle a été nommée au poste de scientifique en chef à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, où elle a travaillé pour promouvoir les cultures négligées et sous-utilisées, l’utilisation d’eau non douce dans l’agriculture et l’autonomisation des femmes dans la science.