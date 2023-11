Bounou, tu es le meilleur pour nous

Il a souvent été un acteur des grands moments du football à l’image des matchs en Coupe du monde et particulièrement l’historique prestation, lors de la séance des tirs aux buts contre la grande équipe de l’Espagne, ou encore durant la finale de la Ligue Europa entre le FC Séville et l’AS Roma, lorsque les Andalous eurent le dernier mot, grâce notamment à l’infaillible Bounou. Des performances qui lui ont déjà valu d’être considéré comme le neuvième meilleur gardien de but au monde pour le Trophée Yachine 2022 lors du gala du Ballon d’Or et en remportant son premier Trophée Zamora en tant que gardien avec le moins de buts encaissés lors de la saison 21-22.

Pour 2023, Yassine Bounou figure à la 13e place du classement du Ballon d’Or, décerné par France Football. Le goalkeeper marocain est aussi le premier gardien de cette liste et devient également le premier marocain de l’histoire à atteindre ce rang. Un classement qui ne fait que confirmer d’ailleurs qu’il fait bien parti du cercle restreint des meilleurs gardiens du monde.

Bien entendu, le football marocain a connu de grands portiers depuis Allal Benkassou et Hamid Hazzaz jusqu’au grand Baddou Zaki (Ballon d’or africain en 1986) en passant par Salaheddine Hmied et Abdelfettah Mouddani sous oublier Abdelkader Brazi et Nadir Lemyaghri puis Yassine Bounou, avec entre temps des périodes de «portiers maigres». Mais aucun d’entre eux n’avait atteint des niveaux aussi élevés que le gardien actuel des Lions. Cela sans parler de son côté populaire et son attachement à toutes les valeurs marocaines : «Je suis plus marocain qu’autre chose», avait-il répondu à un journaliste qui lui parlait de sa bonne intégration en Espagne. Plus encore, Yassine semble paré pour une bonne longévité à l’instar d’autres goalkeepers ayant marqué l’histoire du ballon rond, comme Gianluigi Buffon ou encore Dino Zoff. A moins d’un imprévu, comme nous en cache souvent la vie, il est capable de durer à un niveau de performances remarquable. Alors Ballon d’or ou pas, il y a bien plus important : Que les filets des Lions de l’Atlas soient bien gardés lors des prochaines épreuves décisives pour préserver la suprématie au niveau continental.