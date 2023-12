Yassine Bounou sacré “Lion d’or” par “Almountakhab”

L’international marocain jouant au poste du gardien de but des Lions de l’Atlas et du club saoudien d’Al Hilal, Yassine Bounou, a été sacré “Lion d’or” par “Almountakhab”, à l’issue d’un sondage réalisé par ce bi-hebdomadaire sportif, auquel ont participé des journalistes sportifs, des spécialistes de football et des internautes.

Pour la 15è édition du Prix “Lion d’or”, Bounou est récompensé en tant que meilleur joueur africain de la saison 2022-2023.

Il convient de préciser que le dernier rempart de la sélection nationale de football devient le premier joueur à recevoir le Prix “Lion d’or” du journal “Al Mountakhab” dans son édition africaine, devant le Nigérian Victor Osimhen (SSC Napoli) et l’International marocain Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).

Ci-après le classement du Prix “Lion d’or” de la saison 2022-2023 :

1 – Yassine Bounou (Maroc – Séville FC /Al Hilal) 208 pts

2 – Victor Osimhen (Nigéria – SSC Napoli) 134 pts

3 – Achraf Hakimi (Maroc – PSG) 83 pts

4 – Riyad Mahrez (Algérie – Manchester City/Al Ahli) 72 pts

5 – Mohamed Salah (Egypte – Liverpool) 63 pts

6 – Youssef En-Nesyri (Maroc – Séville FC) 52 pts

7 – André Onana (Cameroun – Inter Milan/Manchester United) 31 pts

8 – Sadio Mané (Sénégal – Bayern Munich/Al-Nassr) 29 pts

9 – Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie – Ferencváros TC ) 12 pts

10 – Vincent Aboubakar (Cameroun – Besiktas) 9 pts