Serrure Intelligente, Netatmo

Tech

Pas de WiFi pour moins de risques. La serrure n’est pas connectée à Internet. C’est pour accroître sa sécurité. Elle ne peut être actionnée que par une application sur smartphone communicant avec la serrure en Bluetooth Low Energy d’une portée réduite (15 m au maximum) ou bien par une clé qui, une fois introduite, déclenche une émission NFC décodée directement dans la serrure.

Montage

Facile à installer soi-même. L’installation s’effectue en quelques minutes seulement : une simple vis à remplacer et le tour est joué, sachant qu’il est possible d’acheter séparément une extension pour s’adapter à chaque épaisseur de porte. Si elle est difficile à pirater, la serrure résiste également aux effractions physiques comme le perçage, l’arrachage et l’enfoncement.

Prix

Coût assez cher. La serrure et les clés intelligentes coûtent 379,99 euros. Le pack comprend une serrure, 3 clés intelligentes, 4 piles AAA et 2 kits de rallonge (35 mm, 40 mm) permettant de couvrir les épaisseurs de porte les plus communes. Les clés supplémentaires sont disponibles au prix de 39,99 euros l’unité et 99,99 euros le pack de 3.