Vidéo. Gitex Dubaï 2023 : Ce qu’en pensent les participants

Plus de 180.000 visiteurs de plus d’une centaine de pays ont fait le déplacement cette semaine à Dubaï pour assister au plus grand salon mondial de la high-tech. Gitex Global a permis, du 16 au 20 octobre, au gotha mondial de l’IT et la high-tech d’exposer leurs dernières innovations dans de nombreux domaines, de la fintech, à la healtech, en passant par le gaming, la sécurité et l’agritech… Le nec plus ultra de ce qui se fait aujourd’hui dans l’IT a été mis en avant pour le grand plaisir des visiteurs venus des quatre coins de la planète. La Vie éco a recueilli les appréciations de quelques visiteurs. Ils ne cachent pas leur grande satisfaction de cette expérience qui leur a permis de s’enquérir des dernières solutions innovantes, de rencontrer d’éventuels partenaires et investisseurs et prospecter l’énorme potentiel offert par le marché IT du Moyen-Orient.