Vidéo. Trixie LohMirmand : «Le Maroc, un futur hub digital en Afrique»

La Vie éco a rencontré Trixie LohMirmand, Executive Vice President de Dubai World Trade Center, organisateur du salon. Elle revient sur les nouveautés de cette édition qui promet de belles surprises et partage également sa vision du développement de l’économie digitale au Maroc, en plus de révélations sur la prochaine édition du Gitex Africa qui sera tenue en mai prochain à Marrakech.

Le salon Gitex Global a ouvert ses portes aujourd’hui à Dubaï. Comment s’annonce l’édition 2023 ?

Cette année, Gitex Global a été organisé dans deux endroits majeurs à Dubaï. Nous avons monté en puissance de 40%, ce qui est remarquable pour un salon high-tech. Nous avons axé cette édition autour de l’Intelligence artificielle (IA), d’où le thème «The year to imagine AI in everything». Lorsque vous visitez le salon Expand North Star dédié aux strat-up, vous allez découvrir plus de 1.600 start-up de plus de 100 pays, spécialisées dans la fintech, healthtech, cleantech et tous les domaines liés à l’IA. De son côté, Gitex Global va accueillir plus de 6.000 exposants de 100 pays et 180.000 visiteurs venus de 180 pays. Ces deux événements vont être une énorme opportunité pour les entreprises et les spécialistes de la high-tech.

Vous avez choisi le Maroc pour accueillir la version africaine du Gitex Global. Une autre édition est prévue en 2024. Un signe de satisfaction ?

La première édition du Gitex Africa organisée dans la fabuleuse ville de Marrakech a été effectivement un énorme succès. Nous avons initié une enquête indépendante qui nous a révélé que Gitex Africa a été classé meilleur lancement d’un salon high-tech dans le monde et le meilleur salon IT en Afrique.

Des révélations sur l’édition 2024 du Gitex Africa ?

Nous allons l’organiser en mai 2024 à Marrakech, et nous recevons déjà énormément d’intérêt de la part de grandes compagnies et d’entreprises qui veulent y revenir l’année prochaine. Nous allons nous focaliser sur l’agri-Tech, la fintech et nous allons lancer le World Africa Health Event qui sera organisé en marge du Gitex Africa. La santé et le digital sont deux secteurs complémentaires et vitaux, le Maroc y a investi massivement. La heal-Tech sera ainsi l’un des principaux thèmes du salon avec la participation d’organismes publics, privés et de hauts responsables gouvernementaux de la région.

Est-ce que le Maroc dispose, selon vous, des prérequis pour devenir un véritable hub digital africain ?

Le Maroc, de par sa position géostratégique, est très bien positionné. Il est le point de connexion de plusieurs continents : l’Europe, l’Afrique, l’Asie… Ce qui est très important, à mon avis, pour les start-up, c’est que le Maroc regorge de talents très compétents. Beaucoup d’investisseurs ont partagé avec nous leur grande satisfaction concernant ce volet très important pour eux.

Gitex Africa offre, par ailleurs, un accès à des opportunités et à une croissance au-delà des frontières et du continent africain. Ce pont entre Gitex Africa et Gitex Global à Dubaï permet à de nombreux startuppers marocains de se développer dans d’autres marchés et croître rapidement. La volonté est là, le gouvernement marocain travaille d’arrache-pied grâce à son accompagnement et sa politique incitative pour développer le digital au Maroc. Maintenant, c’est au secteur privé de travailler étroitement avec le public et réussir son internationalisation.