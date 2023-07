Al Ahdat Al Maghribia : L’ANME dénonce la saisie du compte bancaire personnel de Mokhtar Laghzioui

L’association nationale des médias et des éditeurs (l’ANME) a dénoncé, jeudi 20 juillet, dans un communiqué, la saisie du compte bancaire personnel du directeur de publication du quotidien Al Ahdath Al Maghribia, Mokhtar Laghzioui,

«Sans qu’il n’en soit informé, une somme importante d’argent a été prélevée de son compte personnel, en exécution d’une décision de justice qui n’a pas respecté la procédure du droit à la défense garanti par la loi à tous les justiciables», indique la même source.

L’association dénonce et condamne la saisie du compte bancaire personnel de Mokhtar Laghzioui, qui n’a strictement rien à voir avec celui de la société d’édition. «Bien que nous respectons, au sein de l’association, la justice marocaine, indépendante et impartiale, et sans remettre en cause ses décisions, nous dénonçons ce comportement car la saisie a empêché le concerné de disposer de ses fonds personnels», précise l’ANME.