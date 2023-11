Le “Livre blanc du Sahara marocain” présenté à Rabat 

Une rencontre-débat sur l’ouvrage “Livre blanc sur le Sahara marocain”, publié récemment par l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) et retraçant les origines du différend artificiel autour du Sahara marocain, a été organisée jeudi à Rabat.



Initiée par le Conseil d’arrondissement Agdal-Riyad en collaboration avec la Faculté des Lettres et Sciences humaines relevant de l’UM5-Rabat et l’IRES, cette rencontre-débat vise à mettre en avant l’importance de cet ouvrage de référence destiné à clarifier les notions fondamentales afférentes à cette question, tout en rappelant les fondements de la souveraineté du Maroc sur ce territoire selon une approche académique savamment conçue.



Cet événement, auquel ont pris part des acteurs du monde de la littérature, du droit et de la géographie, a pour but de renforcer l’ouverture des conseils élus sur leur environnement social, au service des questions stratégiques et sacrées de la patrie, au premier rang desquelles figure le Sahara marocain.



S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil d’arrondissement de l’Agdal-Riyad, Abdelilah Idrissi Bouzidi, a indiqué que cette rencontre organisée en célébration du 68ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance s’inscrit dans le cadre des festivités organisées en commémoration de la Glorieuse marche verte.



Il a souligné, par ailleurs, que plusieurs instances ont hautement salué la publication cet ouvrage dans un contexte marqué par la succession des multiples reconnaissances internationales, attestant de la marocanité des provinces du Sud, ainsi que par l’ouverture de consulats de pays frères et amis dans les villes de Laayoune et Dakhla.



Fruit d’un effort collectif de plusieurs auteurs-chercheurs de l’IRES, le Livre blanc met en exergue le processus de développement en cours dans les provinces du sud, a-t-il relevé, invitant tout un chacun qui dispose de connaissances solides en la matière, à construire des plaidoyers autour de cette question primordiale pour le Maroc et les Marocains.



De son côté, le Pr El Arbi Mrabet, ancien gouverneur chargé de la coordination avec la MINURSO, a fait observer que Le Livre blanc sur le Sahara marocain a pris en considération les nouveautés qui ont marqué l’évolution de la question du Sahara marocain, notamment les documents publiées en 2020 et 2021 dans les archives espagnoles qui corroborent la marocanité du Sahara.



Pour cet ex-doyen de la Faculté de Droit de Oujda, le Conseil de sécurité de l’ONU est la seule instance habilitée à statuer sur cette question conformément à l’article 24 de la Charte des Nations Unies.



Disponible en langues arabe, française, anglaise et espagnole sur le site de l’IRES, le livre illustré de cartes, graphiques et statistiques, revient sur les grandes étapes historiques de ce conflit, ainsi que sur la situation actuelle des populations de la région. Il met en exergue les progrès réalisés en matière de développement grâce aux efforts entrepris par le Maroc, qui contrastent singulièrement avec les conditions de vie précaires dans les camps de Tindouf.