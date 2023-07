HCP : Une croissance de 3,5% au premier trimestre

L’arrêté des comptes nationaux du premier trimestre 2023 fait ressortir une amélioration de la croissance économique nationale qui s’est établie à 3,5% au lieu de 0,5% durant la même période de l’année 2022.

Selon le HCP, la croissance est portée par les activités d’agriculture et des services. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières (cvs) a enregistré une augmentation de 6,6% au premier trimestre 2023 au lieu d’une baisse de 11,3% durant la même période en 2022.

La valeur ajoutée du secteur tertiaire, de son côté, a réalisé une augmentation de 5,4 % au lieu de 4,6% le même trimestre de l’année 2022. Plusieurs activités sont en nette amélioration, comme les hôtels et restaurants (+53,9% au lieu de +31,6%), le transport (+7,1% au lieu de +2,3%), les services financiers et assurances (+5,4 % au lieu de +4,5%), ou encore les services rendus par l’Administration publique générale et la sécurité sociale (+4,6% au lieu de +4,5%).

La valeur ajoutée du secteur secondaire, en revanche, a affiché une baisse de -1,3% au lieu d’une baisse de +2,1% durant le premier trimestre de l’année précédente. Ceci a été le résultat de la baisse des valeurs ajoutées de l’industrie d’extraction (-11,8% au lieu d’une baisse de -4,4%), du bâtiment et travaux publics (-3,4% au lieu d’une baisse de -0,9%), et de l’électricité et eau (-2,4% au lieu d’une hausse de 0,1%). Les industries de transformation sont, elles, en hausse de +1,8% au lieu d’une baisse de 2,7%.

De ce fait, la valeur ajoutée du secteur non agricole a connu une augmentation de +3,2% durant le premier trimestre 2023 au lieu de +2,4% une année auparavant.

Dans ce contexte, souligne le HCP, et compte tenu de l’accroissement des impôts sur les produits nets des subventions de 2,7% au lieu de 0,7%, le Produit intérieur brut a affiché un accroissement de 3,5% en volume au lieu de 0,5% le premier trimestre de l’année précédente.

Aux prix courants, note la même source, le PIB a connu une hausse de 8,9% durant le premier trimestre 2023, dégageant ainsi une augmentation du niveau général des prix de 5,4%.

Le HCP fait par ailleurs remarquer que la croissance au premier trimestre est tirée par la demande extérieure. Les échanges extérieurs de biens et services ont ainsi dégagé, au premier trimestre 2023, une contribution positive à la croissance, se situant à +3,6 points au lieu de +2,3 point une année passée. La demande intérieure, de son côté, a enregistré une quasi-stabilité au premier trimestre 2023 au lieu d’une baisse de -1,7% la même période de l’année 2022.