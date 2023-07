Chambre des Conseillers: Appel à un dialogue national étendu pour la réforme de l’éducation et de la formation

Présenté mardi lors de la séance annuelle d’évaluation et de discussion des politiques publiques sur le thème “Éducation et formation: enjeux de la réforme”, le rapport souligne la nécessité d’instaurer un système de décentralisation administrative alignés avec les principes de la régionalisation élargie, prônant le respect des valeurs de transparence et de responsabilité, l’activation des mécanismes de contrôle, de suivi et d’évaluation ainsi que les instances de consultation au niveau régional afin de permettre une véritable participation de toutes les parties prenantes concernées par les politiques d’éducation et de formation.

Suite à son analyse thématique des résultats et des retombées de l’action publique sur l’éducation pour la période 2015-2022, basée sur des critères pertinents, le groupe de travail thématique a appelé à fournir un soutien institutionnel et financier aux établissements scolaires, les stimuler à innover et à s’engager dans des initiatives de recherche scientifique conjointes. Le rapport suggère également d’élaborer une stratégie nationale pour limiter l’exode des cerveaux et des compétences nationales, tout en attirant les compétences résidant à l’étranger, appelant à renforcer la communication et la coordination entre les établissements scolaires afin de former une génération prête à contribuer activement au développement de son pays.

En ce qui concerne l’enseignement primaire, le rapport recommande de revoir les règles juridiques et réglementaires des établissements d’enseignement privé, de les soumettre aux mêmes normes, afin de contribuer à augmenter la diversité de l’offre éducative en tant que service public, et d’établir un cadre de référence national qui encadre le processus de renouvellement et de développement des programmes d’études.

Le rapport préconise l’élaboration d’un modèle pédagogique uniforme en matière d’objectifs et de finalités dans l’enseignement primaire, insistant sur le fait que l’amélioration de la qualité de l’apprentissage nécessite une évaluation détaillée des différentes filières d’enseignement, la mise en place d’une vision claire pour l’intégration des technologies éducatives dans les programmes d’études et l’adoption du principe de transparence, de mérite et d’égalité des chances dans la sélection des étudiants pour les lycées d’excellence.

Au niveau de la formation professionnelle, le document souligne la nécessité de sa promotion pour créer des opportunités d’emploi, généraliser les cités des métiers et des compétences à toutes les régions du Royaume et de les adapter aux besoins du marché régional du travail et aux orientations nationales.

Le rapport recommande également une gestion du temps de formation plus équilibrée, alternant entre l’enseignement théorique et l’expérience acquise lors des stages pratiques, suggérant une diversification des parcours de formation afin de mieux correspondre à la variété des qualifications, tout en les rendant pertinentes pour les exigences du marché du travail. En outre, le rapport préconise la mise en place de partenariats entre différents secteurs gouvernementaux productifs, les autorités régionales et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) afin de créer des centres de formation professionnelle spécialisés en tenant compte des spécificités de chaque région.

Concernant l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et l’innovation, le rapport appelle à une révision du cadre législatif et réglementaire relatif à l’enseignement supérieur, en suggérant son intégration dans la perspective de la régionalisation élargie, la valorisation des liens entre les régions et les universités, fondée sur des projets communs répondant aux besoins régionaux et contribuant au développement et l’adoption d’une nouvelle architecture pour les établissements d’enseignement supérieur, en accord avec une stratégie nationale bien définie.

Le rapport appelle aussi à diversifier les institutions d’enseignement et à les soumettre à une nouvelle classification en intégrant les institutions orientées vers la qualification professionnelle, d’autres axées sur le développement de la recherche scientifique, ainsi que celles combinant la formation et le développement de la recherche, la créativité et l’innovation, tout en recommandant la mise en place d’un système approprié pour les universités et une politique nationale de recherche scientifique et technique.

Le chef du groupe de travail thématique, M. Fouad Kadiri, a souligné l’importance d’une méthodologie rigoureuse pour des conclusions objectives, nécessitant des processus précis de collecte et d’analyse de données, expliquant que le groupe a utilisé des données variées pour évaluer la réalisation des indicateurs liés aux politiques publiques, en se basant sur des hypothèses logiques et des analyses empiriques pour déterminer les relations causales.

“Le modèle d’évaluation adopté par le groupe a examiné si les écoles remplissent les cinq fonctions définies par la vision stratégique : la socialisation, l’éducation, l’éducation civique, la qualification, ainsi que la formation et la recherche, en mettant l’accent sur les principes de l’équité, la qualité, et la promotion”, a-t-il souligné lors de cette séance.

“Le concept de qualité englobe les concepts précédemment mentionnés, ce qui a conduit à l’adoption du critère de qualité dans la réalisation de cette évaluation, en conformité avec le cadre de référence pour la qualité stipulé par la loi-cadre n° 51-17, ce qui a permis de préparer le rapport après avoir examiné les expériences internationales les plus importantes dans ce domaine”, a-t-il conclu.