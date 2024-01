Marché obligataire : Nouvelle baisse des taux primaires

Face à une demande importante orientée vers le long terme (LT), les taux primaires ont connu un mouvement nettement baissier sur les marchés primaire et secondaire, ressort-il de la note “Weekly Hebdo Taux Fixed income” d’Attijari Global Research (AGR).

«Au cours de cette séance d’adjudication, le montant levé s’est établi à 7,2 milliards de dirhams (MMDH) contre une demande des investisseurs d’environ 17 MMDH, dont 96% sur le compartiment LT, soit un taux de satisfaction de 42%”, souligne AGR dans cette note couvrant la période du 5 au 11 janvier.

À deux semaines de la clôture du mois de janvier, les levées du Trésor ont atteint 16,7 MMDH, dépassant ainsi son besoin annoncé pour le mois de janvier 2024 à 14,3 MMDH, soit un taux de réalisation de 117%.

Les rendements primaires des maturités 26 semaines, 5 ans et 15 ans ont reculé en une semaine de 11, 21 et 31 points de base (PBS) respectivement, précise la même source, notant que sur le marché secondaire, les baisses ont varié entre -5 PBS et -15 PBS.

Au vu des placements importants du Trésor sur le marché monétaire, soit 25 MMDH en moyenne au cours de cette semaine, ainsi qu’une maîtrise des tombées du Trésor durant l’année 2024 autour des 84 MMDH, contre 150 MMDH en 2023, les analystes d’AGR écartent toute pression sur les taux primaires au cours du premier trimestre 2024.