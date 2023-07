Les galères du free-lance

Sincèrement, je ne pensais pas avoir à affronter autant de difficultés après ma décision de me lancer dans le free-lance. J’ai une très bonne expertise (et je me forme régulièrement, car mon métier dans les NTI l’exige) et aussi une expérience de 7 ans. Mais je n’arrive pas à décrocher autant de clients que j’espérais et ensuite c’est le parcours du combattant pour se faire payer ! On ne nous respecte pas!