Je dois faire la présentation de ma vie et je stresse !

Parlez de ce que vous connaissez. La prise de parole est une compétence qui peut s’apprendre, il vous suffit de vous abonner à des pages qui traitent de la question ou de suivre une formation si vous sentez que vous avez besoin d’un accompagnement «plus musclé».

Mais… si vous n’avez RIEN à dire, alors même les outils les plus innovants ne pourront rien pour vous. Ce qui n’est justement pas votre cas : vous connaissez parfaitement votre produit. Aussi, passées les premières minutes de stress (et n’hésitez pas à dire que vous êtes intimidée, vous serez surprise du nombre de personnes très expérimentées qui vivent la même «phobie»), une fois lancée, vous saurez en parler avec professionnalisme et passion : et cela sera votre atout le plus précieux, car le plus convaincant ! Alors, préparez votre réunion en répondant précisément et de manière concise à ces quatre questions. Premièrement, quel est le problème majeur que ce prospect vit en ce moment ? Deuxièmement, comment arrive-t-il à le résoudre aujourd’hui ? En troisième lieu, en quoi ma solution pourrait-elle l’aider à dépasser ce problème plus vite et plus efficacement ? Et enfin, quelle next step pourrai-je proposer pour amener le client à passer à l’action : qu’est-ce que j’attends concrètement de cette réunion ? (car ce n’est probablement pas QUE réussir votre présentation, n’est-ce pas ?)

Écoutez…

Le premier outil de vente c’est ça : l’écoute, et pour plusieurs raisons : votre prospect aime parler de lui, de son entreprise et de ses besoins et, en faisant cela, il vous DONNE les arguments que vous devrez utiliser pour vendre.

Il n’y a pas de solution miracle pour apprendre à écouter si ce n’est d’être plus intéressé par ce que l’autre a à vous dire qu’à ce que VOUS avez à dire. Plus vous serez tournée vers votre auditoire, plus votre niveau de stress baissera, car vous ne serez plus en train de vous mettre la pression pour savoir quoi répondre, mais seulement comprendre le contexte et les besoins de votre prospect. Alors oubliez les slides dans lesquels je vous vois déjà perdre de longues heures pour choisir la bonne typo ou la «jolie image», et concentrez-vous sur les questions que vous allez poser, ce que vous allez dire et comment vous comptez «close the deal». Votre expertise et votre passion feront le reste parfaitement. Bonne vente !

À vous de jouer !