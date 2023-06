Je veux un job, pas aller sur Mars !

Vous avez raison. Entre la great resignation, le slow quitting et tous ces concepts qui ont fleuri après la crise sanitaire, les entreprises (qui ne l’ont pas encore fait) devraient changer ces méthodes d’un autre siècle !

Car, non seulement le rapport au travail a changé mais aussi c’est une nouvelle culture qui s’installe sur notre planète bleue, mettant notamment l’accent sur l’accomplissement de soi et la quête de réel sens à son travail.

Or, le premier contact que le candidat a avec «la vitrine RH» est celui des procédures de recrutement. Comment le convaincre qu’il évoluera dans un environnement de son temps quand il se retrouve face à un écran à répondre à des questionnaires sans fin ? Cette cohérence est en «cours de construction», et elle s’achèvera selon le degré RÉEL d’agilité de ces entreprises.

On change les règles si on est dans le jeu

Maintenant, soyons logiques. Si vous postulez pour ces jobs, c’est qu’ils vous intéressent. Et si les conditions d’accès requièrent ces étapes fastidieuses (même si, je vous l’accorde, elles étaient déjà, pour la plupart, inutiles avant ces changements), certains DRH font passer les tests aux candidats tout en étant convaincus de leur inutilité à l’exception de «couvrir leurs choix» et de se plier aux exigences du Siège, vous ne pourrez pas accéder à ces jobs en sortant du jeu aussi VITE !

Aussi, je vous recommande de prendre votre mal en patience et de suivre ces étapes, j’y vois deux avantages :

– C’est la seule porte vers votre job. De plus, rencontrer ces «executives managers» vous permettra de mieux comprendre la stratégie (et les ambitions) de l’entreprise, mais surtout les modalités de déploiement de cette dernière. Ce qui vous permettra de faire le lien entre les attentes du recruteur et l’impact attendu de votre valeur ajoutée.

– En ayant EXPÉRIMENTÉ ces procédures, vous les connaîtrez parfaitement et pourrez une fois en place proposer des changements en la matière.

Réfrénez, juste pour un temps, vos réticences, et préparez-vous à emmener sur Mars votre futur employeur !

A vous de jouer !