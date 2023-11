Vidéo. SFM Conseil s’ouvre sur d’autres lignes de services

SFM Conseil se transforme et élargit ses activités. Alors que ses opérations portaient notamment sur le volet fiscal et juridique, le cabinet capitalise sur ses 90 années d’existence pour s’étendre à d’autres métiers. Désormais, le cabinet compte six lignes de services, à savoir le «Legal Services» qui porte sur l’accompagnement des directions juridiques dans la sécurisation et l’optimisation de leurs opérations juridiques, le «Tax Services» qui lui, permet aux opérateurs économiques de maitriser les impacts fiscaux sur leurs projets stratégiques et le « conseil aux organisations » dont le but est d’accompagner les dirigeants et porteurs de projets sur l’ensemble des cycles de leurs initiatives. SFM Conseil propose également les «Transactions M&A», offrant ainsi l’accompagnement des projets de croissance interne et externe des clients, le «Family Business», englobant tous les services liés aux entreprises familiales, à savoir l’organisation, la gouvernance et la transmission, et la «réglementation des changes» qui concerne l’accompagnement des investisseurs marocains et étrangers pour assurer la conformité de leurs opérations.

«La réflexion sur la transformation du cabinet a commencé il y a deux années. Notre objectif est de confirmer notre positionnement sur le marché du conseil, continuer à attirer des talents, mais aussi, s’ouvrir à d’autres lignes de services, autres que le juridique et le fiscal» a expliqué Abdelkader Boukhriss, Président de SFM Conseil.

Cette transformation intervient dans la continuité des métiers historiques du cabinet. «Il ne s’agit aucunement de rupture. Cette évolution répond à un besoin d’une clientèle qui souhaite avoir à faire avec un seul interlocuteur qui propose un ensemble de services, plutôt que plusieurs entités, chacune son métier» ajoute Anass Benjelloun, Tax Partner à SFM Conseil.

Par ailleurs, le cabinet a regroupé toute son activité liée à l’information, la formation et la publication dans une entité dédiée, nommée SFM Institute.