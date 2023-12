Vidéo. Akhannouch : La place et les rôles de l’enseignant sont renforcés

Dans son mot d’ouverture lors de la réunion du Conseil de gouvernement, Aziz Akhannouch a indiqué que la réforme du système éducatif ne pourra atteindre ses objectifs qu’à travers le renforcement de la place et des rôles de l’enseignant.

Le chef de l’Exécutif a souligné alors l’importance d’améliorer la situation financière des enseignants. «C’est pour cette raison que nous avons veillé à créer un climat de confiance avec cette catégorie en améliorant notamment sa situation financière, chose que reflète l’accord du 10 décembre courant, ainsi que l’octroi d’une augmentation mensuelle nette et générale des salaires de 1.500 dirhams minimums, la plus importante dans l’Histoire du Royaume, qui va coûter aux finances de l’État plus de 10 milliards de dirhams par an», précise Akhannouch.