Info en Images. Avec Windows 12, Microsoft mettrait le paquet sur l’IA

Microsoft prévoit une mise à jour majeure de son système d’exploitation en 2024. La sortie pourrait être avancée à juin 2024, selon des rapports récents.

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) est une priorité majeure pour cette mise à jour.

Les changements attendus devraient améliorer l’interaction utilisateur avec le système d’exploitation.

Une stratégie de mise à jour modifiée est annoncée, avec une mise à jour majeure par an, indiquant une approche plus concentrée et stratégique.

La transition vers des mises à jour annuelles met l’accent sur l’importance des nouvelles fonctionnalités, en particulier celles liées à l’IA.