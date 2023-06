Défense : les Wing Loong II chinois acquis par le Maroc prêts à entrer en action

Des militaires marocains auraient suivi, dernièrement, une formation en Chine sur l’utilisation des drones nouvelle génération, les Wing Loong II. En tout cas c’est ce que suggère une photo diffusée, récemment, sur les réseaux sociaux. Évidemment c’est une information qui n’est confirmée par aucune source officielle. La «Muette» porte bien son nom, tout le monde le sait.

On apprendra néanmoins, à travers certains médias, que l’image en question renvoie à une cérémonie de clôture, organisée le 2 juin, d’une formation de 7 mois qui a eu lieu juste après l’acquisition par le Royaume de deux unités du système de drone Wing Loong II. Les deux unités en question sont conçues et fabriquées par Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Jusqu’à cette date, le Maroc possédait déjà le modèle ancien, en l’occurrence Wing Loong I acquis auprès de la Chine. En même temps, et à en croire Infodefensa, un site spécialisé espagnol, le Maroc disposerait de quatre systèmes reçus des Emirats Arabes Unis.

On précise, par ailleurs, qu’il s’agit de drones MALE. Il s’agit d’une plateforme dotée de capteurs optiques et radar qui sont spécialisés dans la surveillance du sol. C’est aussi, comme son nom l’indique, un drone de combat moyenne altitude longue autonomie.

En effet, le Wing Loong II se distingue principalement par sa capacité et ses possibilités pour différentes charges. En ce sens, le drone est capable de porter jusqu’à 480 kilogrammes et de transporter des bombes et des missiles à guidage laser. Le système est doté d’une autonomie de 20 heures et peut atteindre une vitesse maximale de 379 kilomètres par heure. Sa portée opérationnelle est de 1.500 kilomètres et il est équipé d’un système de communication par satellite.