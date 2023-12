Lisbonne : Abdellatif Loudiyi participe à une réunion des ministres de la Défense de l’initiative “5+5”

Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a participé, ce mercredi 13 décembre à Lisbonne, à la 19ème réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’Initiative «5+5», qui se tient cette année sous la présidence du Portugal. Cette réunion, à laquelle ont pris part dix ministres des pays de la Méditerranée occidentale, a été l’occasion pour dresser le bilan des activités de coopération réalisées en 2023 et établir le plan d’action de l’année 2024.

Lors de la rencontre, Loudiyi a salué les efforts entrepris par le Portugal pour la révision de la Déclaration d’intention des ministres de la Défense des pays membres de l’initiative «5+5 Défense», signée à Paris le 21 décembre 2004, notant que la signature de cette déclaration permettra aux pays membres d’élever le niveau de coopération à la lumière des menaces et défis actuels que connaît la région.

Et d’ajouter que l’année 2023 a connu des évènements extrêmes qui se sont enchaînés dans plusieurs régions du monde, notamment la Méditerranée occidentale qui a été frappée par la tempête Daniel qui a occasionné d’importants dégâts dans la ville de Derna en Libye.

S’agissant du bilan d’actions de l’Initiative, il s’est réjoui des résultats satisfaisants marqués par la réalisation d’une cinquantaine d’activités inscrites au titre de l’année 2023, et ce, grâce à l’engagement et la contribution de tous les pays membres et au travail accompli par le Comité directeur, sous la présidence portugaise.

Sur le même registre, il s’est félicité du travail accompli par le Centre euromaghrébin de recherches et d’études stratégiques (CEMRES) dans le cadre de la recherche sur la thématique de la sécurité en Méditerranée occidentale, soulignant que «cette étude a permis de recenser la multitude des défis auxquels est confrontée notre région et les potentialités à mobiliser par les pays membres pour le renforcement de la résilience aux catastrophes et au changement climatique et la réduction des risques liés aux phénomènes pandémiques».

Sur un autre plan, a-t-il relevé, le Royaume du Maroc soutient les projets de «Forum Cyber» et du «Centre régional virtuel de contrôle du trafic maritime» initiés par l’Italie, celui du Centre de coordination et de planification opératif initié par la France et du Centre de formation sur le déminage humanitaire initié par la Libye.

S’agissant des questions migratoires et de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, Loudiyi a réaffirmé que le Royaume du Maroc reste» prêt à toute forme de coopération bilatérale et multilatérale visant la lutte contre ces fléaux». Il a plaidé, à ce titre, en faveur d’une «approche globale basée sur la responsabilité partagée qui traite de manière ferme et efficace ces risques», insistant sur l’importance de chercher à déployer des stratégies de partenariat et prévoir des programmes réalistes de co-développement engageant les pays des deux rives de la Méditerranée occidentale.

La présidence tournante de l’Initiative «5+5 Défense» au titre de 2024 sera assurée par l’Espagne.