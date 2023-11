L’environnement et le capital humain au cœur des efforts conjoints du Maroc et de l’AFD

En présence de Karim Ben Cheikh, Député de la 9ème circonscription des Français établis à l’étranger, et de l’Ambassadeur de France au Maroc Christophe Lecourtier, Rémy Rioux a pu s’entretenir avec plusieurs ministres marocains.

« Nous avons évoqué les défis communs que nous nous attachons à relever, ensemble, pour le Maroc, l’Afrique, l’Europe et le monde », a-t-il relevé, dans un contexte marqué par les différents défis liés à la transition écologique des territoires, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’eau et de la biodiversité affectés par le changement climatique.

« La récente signature d’un nouveau financement d’un montant de 82 M€ pour accompagner la mise en œuvre au Maroc d’un « budget vert » a ainsi permis de franchir une nouvelle étape pour accélérer la transition écologique au sein du Royaume », se félicite l’AFD dans un communiqué parvenu à La Vie Eco.

La régionalisation avancée a également été au centre des discutions entre Rémy Rioux et les ministres marocains « en particulier les priorités de reconstruction et de développement social et territorial des régions sinistrées par le séisme du 8 septembre et d’échanger sur la contribution du groupe AFD aux efforts nationaux », soulève la même source.

Une convention de prêt pour la création d’un nouvel Institut de formation aux métiers de l’industrie pharmaceutique à Casablanca (IFMIP), qui accueillera jusqu’à 500 apprenants chaque année et contribuera au développement rapide de cette industrie essentielle à la souveraineté sanitaire du Royaume, a récemment été signée par l’AFD et les autorités marocaines, rappelle l’agence publique française.