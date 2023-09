“Forum Ibn Rochd”: une association d’amitié Maroc-Andalousie voit le jour

L’association d’amitié Andalousie-Maroc ”Forum Ibn Rochd’’, qui s’assigne pour objectifs la promotion des relations entre le Maroc et l’Espagne et la consolidation du rapprochement entre les deux peuples voisins sur la base du respect et de la confiance, vient de voir le jour en Espagne.

L’association, qui compte jusqu’à présent plus de 200 membres des deux côtés du détroit de Gibraltar, se fixe pour mission le renforcement de la connaissance mutuelle entre les deux peuples à travers diverses activités.

“La culture et le savoir sont les meilleurs instruments capables de créer une complicité et un plus grand sentiment d’appartenance et de voisinage. La culture et la connaissance créent des patries spirituelles et sentimentales où l’un et l’autre se conjuguent sans complexe et naturellement, et c’est en elles et à partir d’elles que nous pensons trouver la solution à l’équation atavique posée par Ibn Rochd”, souligne le manifeste fondateur de l’association.

“Coexistence”

Dans ce sens, l’association ‘’s’engage à développer un programme d’activités dans les deux pays pour permettre à nos penseurs, artistes, universitaires, intellectuels, militants de la culture, des droits civiques et de la coopération et membres d’associations de la société civile de s’exprimer, de se connaître et de transmettre leurs messages d’harmonie et de coexistence sur ce territoire commun’’.

Elle se veut également un vecteur ‘’pour contribuer à l’amélioration des relations bilatérales par le biais d’une diplomatie culturelle parallèle et créer un espace de compréhension et de dialogue permanent, indépendamment des circonstances”.

Intervenant lors de la présentation officielle de l’association, lundi lors d’une cérémonie au siège de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée à Séville, son président, l’écrivain et poète José Sarria, a assuré que cette nouvelle structure est née pour approfondir ‘’la connaissance mutuelle à partir du respect et de l’affection’’.

La cérémonie de présentation de l’association a été marquée par la présence de représentants du corps diplomatique accrédité en Espagne, d’universités, de partis politiques, de fondations, d’associations culturelles, ainsi que d’organisations sportives.