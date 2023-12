Mayara s’entretient avec une délégation du sénat colombien

Le président de la chambre des Conseillers, Enaam Mayara s’est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation du Sénat de la république de Colombie, conduite par German Blanco Alvarez, président du groupe d’amitié Colombie/Maroc au sénat colombien. La délégation parlementaire colombienne effectue, à l’invitation de la chambre des Conseillers, une visite de travail au Maroc qui s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer les relations entre les institutions législatives des deux pays.

Lors de ces entretiens, M. Mayara a relevé que “la motion adoptée récemment par le Sénat colombien, portant sur un soutien sans équivoque à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc, constitue un pas significatif dans la bonne direction, qui ne manquera pas de consolider les relations parlementaires et faire progresser la coopération bilatérale pour un bénéfice commun qui ne devrait pas être affecté par des positions subjectives et passagères”.

A ce propos, fait observer un communiqué de la chambre, M. Mayara a exprimé son «souhait que la visite prévue de la délégation colombienne dans les provinces du sud du Royaume puisse constituer une opportunité pour ses membres de constater de visu l’envergure de la croissance économique et sociale que connait cette région et de se faire ainsi une idée complète sur la réalité du conflit artificiel autour de l’intégrité territoriale du Royaume».

Après avoir expliqué les avancées réalisées par le Maroc dans les domaines du renforcement de la démocratie, de la croissance économique et sociale, ainsi que son ouverture constructive sur le continent africain, M. Mayara a souligné que “l’ambition du Maroc est de devenir une porte d’entrée de l’Amérique Latine vers le continent africain”.

De son côté, M. German Blanco a affirmé que le sénat colombien est soucieux de développer les relations maroco-colombiennes dans divers domaines, se félicitant des sentiments d’amitié manifestés par le Royaume du Maroc envers la Colombie.

Après avoir exposé quelques données relatives aux développements politiques internes en Colombie, notamment en ce qui concerne ses relations extérieures, M. German Blanco a fait savoir que la position de l’actuel gouvernement colombien relative à la question de l’intégrité territoriale du Royaume a porté atteinte aux intérêts de la Colombie qui s’est rangée du côté d’un mouvement séparatiste et terroriste non reconnu par les Nations Unies», a-t-il déploré.

Le communiqué poursuit que M. German Blanco a présenté à cette occasion une copie de la motion du sénat colombien en faveur de l’intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc, insistant sur le fait que « le sénat, qui est le représentant direct du peuple colombien, continuera à promouvoir les relations bilatérales entre le Maroc et la Colombie et à mettre en valeur les nombreux liens qu’ils ont en partage».

La délégation du sénat colombien est composée, outre M. German Blanco, de M. Jose Luiz Perez Oyuela et Mme Paola Holguin Moreno, membres de la commission des Affaires étrangères.