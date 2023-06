Coopération : Rabat et Tel Aviv parlent environnement

Les échanges entre les responsables marocains et israéliens s’intensifient. Ce vendredi, c’était autour de la ministre israélienne de la Protection de l’environnement d’atterrir dans le Royaume pour une visite de travail.

Edit Silman a été reçue par la ministre la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, indique-t-on auprès du bureau de liaison de l’Etat hébreu à Rabat.

Au menu, les deux responsables ont discuté des perspectives de la consolidation de la coopération entre les deux pays, notamment en matière de développement durable, des ressources naturelles et de protection de l’environnement. Des domaines où l’échange d’expertises et d’expériences pourrait s’avérer porteur.

A rappeler que la visite d’Edit Silman intervient, quelques jours après le déplacement de son collègue de l’Innovation, Ofir Akunis, et autres ministres des Transports, Miri Regev, et celui de l’Intérieur et de la Santé, Moshe Arbel.