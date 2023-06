Albares : Le Maroc, « première priorité » de la politique extérieure espagnole

« Tous les présidents du gouvernement espagnol ont indiqué que la première priorité de la politique extérieure est le Maroc », a dit Albares dans des déclarations à la presse, à l’occasion de la tenue d’une nouvelle session du « Processus d’Aqaba », un forum international de lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient.

Dans ce sens, le chef de la diplomatie espagnole a relevé que « les relations entre l’Espagne et le Maroc présentent des aspects très bénéfiques pour les deux pays », et ce suite à l’adoption de la Déclaration conjointe du 7 avril 2022 et aux accords conclus lors de la Réunion de Haut Niveau (RHN), tenue les 1er et 2 février à Rabat.

Alabres a cité la « baisse de l’immigration irrégulière », grâce à la coopération entre les deux pays, alors que « nous constatons des drames comme celui qui s’est produit il y a quelques jours au large des côtes grecques, avec des centaines de morts », ou « l’augmentation de 305% de l’immigration irrégulière via les côtes italiennes ».

De plus, a-t-il fait observer, la coopération du Maroc est également « fondamentale » dans la lutte contre le djihadisme.

Dans le domaine économique, Albares a mis l’accent sur le développement des échanges commerciaux entre les deux pays, précisant que les exportations des entreprises espagnoles vers le Maroc ont atteint le chiffre record de 12 milliards d’euros par an.

Sur la base de la nouvelle feuille de route, adoptée le 7 avril 2022, à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, les deux pays se sont engagés, entre autres, à traiter les sujets d’intérêt commun dans un « esprit de confiance et dans la concertation », tout en réactivant les groupes de travail créés entre les deux pays pour relancer la coopération bilatérale multisectorielle.

Dans la Déclaration conjointe ayant sanctionné les travaux de leur 12ème Réunion de Haut Niveau de février dernier à Rabat, le Maroc et l’Espagne ont exprimé leur engagement à perpétuer les relations d’excellence qui les ont toujours lié et réaffirmé leur volonté de les enrichir en permanence.

Les deux parties ont signé, à cette occasion, plusieurs accords de coopération portant sur différents domaines, dont la gestion de la migration, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l’environnement, l’agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport, la sécurité sanitaire et la recherche et développement.