Vidéo. Amaze yourself with NASA au Maroc !

Si l’exploration de l’espace vous parle, ceci pourrait intéresser vos enfants ! Derrière, il y a un ingénieur marocain à la NASA qui propose de faore du camping. Excusez du peu. Il s’appelle Naoufal Souitat. Avec l’appui de l’ambassade américaine à Rabat, un camping sera organisé au Maroc. Sous le thème générique « ÉMERVEILLEZ-VOUS », le camping, qui va s’étaler sur une semaine, du 27 août au 2 septembre, invite les intéressés à une expérience particulière.

Dans ce camping, sur le thème de l’espace au Maroc ! AMAZE Space, les initiateurs disent offrir “une opportunité inégalée aux étudiants âgés de 15 à 18 ans de s’immerger dans le monde de l’exploration spatiale”. Précision, l’expression coûtera zéro dirham.

Avec des instructeurs experts, le programme propose un apprentissage pratique, des sessions intéractives, des simulations spatiales et une mission analogique qui devraient enflammer les passions pour la science et la technologie. « Découvrez le plaisir de lancer des fusées, de mener des expériences et de simuler des missions spatiales alors que vous vous lancez dans une aventure inoubliable à AMAZE : la zone d’aventure de la mission des astronautes au Maroc », lit-on sur le site dédié.