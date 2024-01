“L’épopée”, un film retraçant l’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial Qatar 2022

Le film documentaire “L’épopée” retraçant l’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial Qatar 2022 a été projeté en avant-première, jeudi soir au cinéma Megarama à Casablanca, avec la participation d’une pléiade de sportifs, d’artistes et de journalistes de renom.

Ce travail s’inscrit dans le cadre des efforts visant à documenter cette étape historique du football marocain, et a pour but de contribuer aux travaux et aux publications artistiques et culturelles qui s’efforcent d’immortaliser ce moment charnière de la Coupe du monde.

“À l’approche du début de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, ce nouveau documentaire sur le parcours historique de l’équipe nationale de football lors du Mondial Qatar 2022 se veut une consécration des efforts des Lions de l’Atlas qui ont ainsi donné une leçon de détermination et de résilience en obtenant leur meilleure performance à l’un des plus importants évènements sportifs internationaux”, a annoncé le journaliste marocain et producteur du film, Abdellah Jaafari.

Ce documentaire saisissant, qui revient sur l’exploit inédit des Lions de l’Atlas, offre un regard en coulisses, dévoilant les défis auxquels l’équipe a été confrontée, les moments de solidarité et les instants de gloire qui ont marqué cette aventure sportive inoubliable, a fait savoir le journaliste marocain.

Pour sa part, le réalisateur du film, Mehdi Bennaceri, a indiqué que l'”Épopée” est une célébration du courage, de la persévérance et de la détermination des Lions de l’Atlas, capturant l’esprit du football et l’engagement d’une nation derrière son équipe nationale, notant que cette épopée marocaine est le fruit du travail continu des responsables du secteur et des institutions sportives concernées afin d’améliorer les performances du football national, conformément à la vision royale éclairée.

“Ce film retrace la participation marocaine réussie qui a suscité un élan populaire et un soutien sans précédent des Lions de l’Atlas dans toutes les villes du Royaume. Tous les Marocains se sont identifiés à l’équipe nationale de football, qui a réussi à les fédérer en véhiculant des valeurs de solidarité et de combativité”, s’est-il réjoui.

Le documentaire “L’Épopée” a été dévoilé lors d’une soirée captivante d’avant-première, plongeant les spectateurs dans le voyage palpitant de l’équipe nationale marocaine. Réalisé par une équipe talentueuse, ce film aborde l’aventure épique des joueurs, des hauts et des bas, des moments d’euphorie et de défis rencontrés par l’équipe marocaine tout au long de sa campagne au tournoi mondial de football.

Dans le film, le réalisateur diffuse les témoignages de plusieurs légendes mondiales du ballon rond, à l’instar du Brésilien Rivaldo, le Néerlandais Patrick Kluivert et le Togolais Emmanuel Adebayor. Les anciennes gloires du football marocain ont pris également part au documentaire, notamment Mohamed Timoumi, Aziz Bouderbala et Jaouad Zairi. L’œuvre connait également l’intervention de plusieurs stars de l’art et du divertissement.

La sortie officielle du film est prévue le 5 courant dans les salles de cinéma au Maroc et à l’étranger, offrant à tous la chance de revivre cette incroyable épopée sportive qui a galvanisé le cœur et l’esprit des fans de football au Maroc et au-delà.