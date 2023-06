Le Marocain Abdelaziz Alaoui élu vice-président de l’Association internationale de la mutualité

À l’unanimité de ses membres, l’AIM a ainsi choisi M. Alaoui, président de la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine (CMIM), qui succède ainsi à M. Fouad Bajilali, pour un mandat de trois ans.

M. Alaoui a occupé le poste de vice-président de l’AIM chargé des pays non européens en 2009 et vice-président chargé de la région Afrique – Moyen-Orient, en 2014.

Il est aussi membre actif du conseil d’orientation du Cercle de recherche et d’analyse sur la protection sociale (CRAPS) et président de la commission de la protection sociale de la Chambre africaine de commerce et de services (CACS).

L’Association internationale de la mutualité (AIM) est une organisation cadre composée de 48 fédérations de 26 pays répartis à travers l’Europe, l’Amérique Latine, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Tous les membres de l’AIM sont des organismes sans but lucratif, qui fournissent une couverture sanitaire à près de 240 millions de personnes ainsi que des services ayant trait à l’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire.