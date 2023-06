Le Maroc à l’honneur au Festival culturel international de Nairobi

Les saveurs de la gastronomie marocaine et l’authenticité de l’artisanat du Royaume ont été à l’honneur samedi lors de la 8ème édition du Festival culturel international de Nairobi.

Lors de cette édition du Festival, qui réunit depuis 2013 une dizaine de pays autour des valeurs du partage, de la tolérance et de la cohabitation, le stand du Royaume a volé la vedette notamment grâce à l’art culinaire marocain, aux produits d’artisanat, aux tenues traditionnelles sublimes et à la musique marocaine authentique, qui n’a pas laissé les festivaliers indifférents.

Les chefs marocains ont brillamment représenté l’héritage gastronomique du pays en proposant des plats emblématiques tels que le couscous, le tajine, les pastillas et les fameux et délicieux gâteaux aux amendes, servis avec un thé à la menthe.

Lors de cette manifestation à laquelle participe également plusieurs pays à la culture toute aussi riche que diversifiée, tels que le Japon, l’Espagne, l’Allemagne, la Chine ou encore le Mexique, les visiteurs ont eu l’opportunité de goûter à des mélanges uniques d’épices, de découvrir les textures subtiles des plats et d’apprécier la générosité des portions typiques de la cuisine marocaine.

Côté artisanat, le stand marocain, aux couleurs d’une tente caidale, a exposé des pièces uniques et authentiques, témoignant du savoir-faire ancestral et de créativité des artisans marocains, notamment dans les métiers du Zellij, du cuivre et du cuir. Les festivaliers ont pu admirer la diversité des techniques, ainsi que la qualité des matériaux utilisés dans la fabrication de différents objets d’art.

Cette mise en valeur de la gastronomie marocaine et de l’artisanat marocain a permis d’établir des liens culturels avec les différentes nationalités présentes au Festival, dont le Maroc a été l’un des initiateurs en 2013.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Kenya Abderrazzak Laassel s’est félicité de la tenue de cette 8ème édition du Festival qui permet aux participants et aux visiteurs de célébrer et explorer la richesse culturelle de différents pays.

Le diplomate marocain a mis en avant les efforts inlassables du Roi Mohammed VI dans la promotion de la culture et de la tolérance, en particulier en Afrique, notant que grâce au leadership du Souverain, le Maroc a fait de la préservation et de la promotion de la culture et du patrimoine l’une de ses priorités.

«Le rôle du Maroc dans la promotion de la culture et de la tolérance ne se limite pas aux mots et aux initiatives. Nous le vivons activement tous les jours», a notamment relevé M. Laassel.