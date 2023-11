FIFM : Une collaboration d’Asmae El Moudir avec Martin Scorsese ?

«La mère de tous les mensonges», film documentaire de la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir, a déjà reçu des consécrations, dont le prix «Un certain regard» au festival de Cannes. Il est en lice pour l’Etoile d’Or au FIFM.

Ce film, dans lequel sa grand-mère joue son propre rôle, explore les mystères et les mensonges entourant l’enfance d’Asmae. Elle part alors à la quête de vérité pendant les années où le Maroc était marqué par des tensions sociales, économiques et politiques.

Une enquête qui lui a pris une dizaine d’années de sa vie. « Il fallait investiguer et créer des archives de 2012 à 2019, en commençant de rien, si ce n’est une photo fake » raconte Asmae, parce que « c’est anormal de n’avoir aucune photo alors que je suis née au début des années 90 ». Elle n’a pas trouvé mieux que sa grand-mère pour jouer ce rôle. Pour elle : « Je ne peux pas prendre des acteurs qui n’ont pas vécu avec moi mon histoire, pour jouer le rôle de ces personnes-là » explique la réalisatrice.

A travers ce film, elle sent qu’elle a déposé un lourd fardeau. Il ne s’agit pas de thérapie, puisque le cinéma ne guérit personne. « Je peux maintenant m’orienter librement vers la comédie » espère-t-elle, l’air soulagé

Sa prochaine réalisation serait en collaboration avec un grand nom du cinéma mondial, qui n’est autre que Martin Scorsese. Asmae ne le confirme pas mais ne le nie pas, non plus. Elle aurait espéré que Martin soit là, pour en parler davantage.

En tout cas, ils sont six à écrire et façonner le film ; une fiction qui devra se baser sur des faits réels. Elle assure cela dit, qu’elle continuera à faire des films sur le Maroc et son identité.