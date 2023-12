FIFM : Le Maroc l’emporte. Une première !

Première fois au Maroc. Première fois dans l’histoire. Le Festival international du Film de Marrakech a décerné son Etoile d’Or au film marocain : «La mère de tous les mensonges» d’Asmae El Moudir. Toute fière, toute émue, elle partage : «Je suis très contente. C’est la première étoile pour le Maroc en 20 ans de festival». Elle fait même le parallèle avec la coupe du monde en estimant que le Maroc ne fait que récolter les fruits de ses efforts.

Et ce n’est pas fini. Un autre film marocain a remporté le prix du jury. Il s’agit de «Les Meutes» de Kamal Lazraq, aux côtés du film «Bye Bye Tibériade» de la réalisatrice aux nationalités palestinienne, algérienne et française, Lina Soualem. «Un honneur, une fierté, un soulagement et surtout un grand encouragement pour la suite» reconnait Lazraq. De son côté, Hiam Abas, actrice principale du film de Soualem concède : «Ce qui m’a touché, c’est le public marocain avec sa réception, son accueil, sa chaleur, et l’amour qu’il nous a renvoyé après les projections .

Le pays continue de marquer les esprits et de rayonner à l’international. A noter que les trois films primés sont issus de la plateforme «Ateliers de l’Atlas », qui confirme année après l’autre son rôle d’incubateur de nouveaux talents du monde arabe et d’Afrique.

Le jury a également choisi de décerner le prix de la mise en scène à la franco-sénégalaise Ramata – Toulaye Sy pour son film «Banel & Adama» qui se veut «très heureuse pour l’Afrique et pour le Sénégal». Elle estime que les africains vont de l’avant et ils ont été récompensés aujourd’hui.

Par ailleurs, le prix d’interprétation féminine a été décerné à Asja Zara Lagumdzija pour son rôle dans «Excursion» de la réalisatrice Bosnienne Una Gunjak, quand celui d’interprétation masculine est revenu à Doga Karakas pour son rôle dans «Dormitory» du réalisateur turc Nehir Tuna.

Lors de cette 20e édition haute en couleurs, le public a découvert 75 films en provenance de 36 pays répartis sur plusieurs sections : la Compétition officielle, les Séances de gala, les Séances spéciales, le 11e continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune Public, en plus des films projetés dans le cadre des hommages.

Comme chaque année depuis 2018, les Ateliers de l’Atlas, le rendez-vous industrie et développement du Festival, ont réuni plus de 300 professionnels autour de 25 projets de films en développement ou en post – production en provenance de 11 pays. En six éditions, les Ateliers de l’Atlas ont accompagné 136 projets et films, dont 57 projets et films marocains, et trois des films primés au Festival de Marrakech cette année.