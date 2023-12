Archives LVE. 1983, le plus petit pc en vente au Maroc

L’hôtel Riad Salam a servi de cadre, le vendredi 25 novembre 1983, à une manifestation au cours de laquelle l’ordinateur personnel Digital a été présenté à une nombreuse assistance, comprenant les membres du CETI, des chefs d’entreprise et des directeurs informatiques.

Le Rainbow 100, le plus petit des ordinateurs personnels Digital, est destiné à un usage professionnel et présente toutes les caractéristiques d’un grand appareil avec des applications multiples. Il convient de noter que le Rainbow 100, personnel et interactif, se distingue en particulier par un vaste choix de logiciels peu coûteux et disponibles sur le marché. Discret quant à la place qu’il occupe, il dialogue en toute facilité avec l’utilisateur, tout en évitant la plupart des manipulations fastidieuses. L’assistance de DIGITAL Equipment permet en plus aux acheteurs des Rainbow 100 de les utiliser efficacement dès la livraison avec la garantie de la maintenance et du service après-vente. Sa commercialisation au Maroc est le fruit d’une heureuse association d’un géant de l’informatique, la firme américaine Digital Equipment Corporation (DEC) et International Data Processing (IDP).

Pour Alfred Altrichter, directeur général pour l’Europe du Sud-Est et de l’Afrique du Nord, cette association est promue à un bel avenir, car la société marocaine s’informatise de plus en plus. «En Afrique, le Maroc, précise-t-il, est l’un des pays les plus avancés dans ce domaine». Digital a jeté son dévolu sur IDP pour la représenter au Maroc. Le représentant de la firme américaine explique ainsi ce choix judicieux :

«Notre partenaire IDP réunit toutes les conditions à la fois techniques et informatiques pour une franche collaboration au service des utilisateurs en les aidant à tirer le meilleur profit de matériels offrant de très nombreuses possibilités». «Ensemble, nous connaîtrons un dynamisme nouveau et un essor certain, d’autant plus que nos produits sont parfaitement adaptés au pays parce que performants et compétitifs». D’autres ordinateurs de la gamme DEC seront, ajoute-t-il, progressivement introduits en fonction de l’évolution du marché local.

Un géant de l’informatique

La qualité est le trait dominant de Digital et M. Altrichter ne se prive pas de le souligner. Pour témoins d’ailleurs, les 400.000 ordinateurs Digital qui fonctionnent chaque jour dans le monde. C’est la meilleure preuve de leurs hautes performances et la certitude d’un service disponible sur le champ. Fait significatif : le chiffre d’affaires au titre de l’année 1982 a atteint quatre milliards de dollars US, dont un tiers réalisé en Europe, 11% de ce chiffre sont consacrés, en moyenne, à l’amélioration de la qualité ainsi qu’à l’effort de développement. L’entreprise poursuit une politique de recherche permanente et dispose, à cet effet, de centres dans de nombreux pays, dont un au Japon. DEC jouit d’une forte présence internationale, comptant 36 usines en Amérique, en Europe et en Asie.

Concevoir, fabriquer, distribuer et entretenir des produits complexes qui font appel à des technologies de pointe, tel est l’essentiel de l’activité de Digital. Une vaste gamme d’ordinateurs destinés aux entreprises et administrations de toutes tailles dans les secteurs les plus divers.

Digital Equipment Corporation demeure une société tournée vers l’avenir. Cet univers passionnant encore inexploré aux possibilités inespérées. L’informatique change le cadre de notre vie et constitue un créneau d’avenir, une source de création d’emplois qualifiés et une industrie en pleine mutation technologique.

Que dire aussi de la société IDP, sinon que le choix qui s’est porté sur elle n’est guère fortuit. Elle regroupe un potentiel humain et technique qui en fait un partenaire à la hauteur des ambitions et de la taille de Digital. Elle devient ainsi le premier distributeur agréé au Maghreb et le distributeur exclusif au Maroc.

Première initiative à son actif : IDP a adopté le système de vente des ordinateurs personnels à travers une boutique. Cela permet aux clients d’assister en permanence à des présentations de matériels et à des démonstrations des logiciels et de choisir ceux qui répondent au mieux à leurs besoins. Une idée lancée il y a deux ans aux États-Unis et qui connaît un immense succès.