Mère au foyer cherche un job après 3 ans de pause

Tout d’abord félicitations pour ces trois années dédiées à votre bébé et aussi pour cet élan que vous souhaitez donner à votre carrière ! Maintenant pour y arriver dans les meilleures conditions, donnez-vous-en les moyens en «updatant» vos compétences, notamment techniques. Cela vous apportera un double avantage: vous remettre dans le bain et démontrer à votre futur employeur votre sérieux et votre conscience professionnelle ! Car en faisant cela, vous anticipez l’objection majeure qui lui viendra à l’esprit (surtout si votre métier exige des «updates» réguliers) : mais en 3 ans, elle n’a rien appris !

Action !

Dans le même temps, vous aurez à mettre en place un plan d’action en 3 étapes. La première c’est de réactiver votre réseau : les personnes dans votre cas pensent trop souvent qu’elles ne connaissent plus personne après une pause dans leur vie professionnelle et ont l’impression de devoir redémarrer à zéro, ce qui est faux. Réfléchissez : qui sont les collègues, clients ou managers que vous avez connus durant votre vie professionnelle ? Appelez-les pour leur proposer une rencontre (vous avez remarqué, j’ai dit «proposer» et non «demander»…) quand vous les verrez, posez-leur des questions sur leur travail, les nouveautés et enchaînez que vous êtes de retour avec encore plus de maturité et une belle énergie.

La deuxième étape c’est votre CV, enrichi de deux éléments : les lettres de référence que vous aurez demandées à vos ex-employeurs et de ce que vous aurez appris de ces rencontres en mettant en valeur et en lien vos compétences et expériences avec les attentes du marché d’aujourd’hui. Et, enfin, la troisième étape, c’est de valoriser ces trois années comme étant une expérience précieuse. Car trop souvent, on qualifie cette «pause» de temps vide de sens et de progrès, ce qui est tellement faux. Vous avez certainement appris de très précieux enseignements durant ces 3 années !

Car prendre soin de votre enfant vous a appris la patience, le don de soi, l’organisation, la responsabilité ou encore la bonté et, croyez-moi, toutes ces qualités sont de plus en plus souhaitées dans le monde professionnel !

À vous de jouer !