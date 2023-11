Je veux prendre la place de mon boss !

Quelle ambition ! Ne vous méprenez pas : j’adore l’ambition et je suis intimement convaincue que rien de beau ne peut se faire sans… Mais de là à marcher sur une personne qui, apparemment, ne vous a rien fait (si ce n’est peut-être vous apprendre le métier) pour atteindre votre objectif…

Vous souhaitez évoluer dans votre carrière ? C’est une excellente chose, mais quel prix êtes-vous prêt à payer pour cela ? Pour quel niveau de compromission avec vos valeurs ou votre morale et ce que vous auriez à raconter à vos enfants quand il s’agira de leur expliquer votre «réussite» ?

Cette personne n’est sûrement pas l’ennemi à abattre juste parce que vous avez décidé non pas de vous mettre dans ses chaussures, mais de les lui… piquer.

Si votre entreprise n’a pas détecté l’obsolescence de ses compétences que vous évoquez, c’est soit que les procédures sont défaillantes soit que vous avez tort.

Dans les deux cas, éloignez-vous de cette piste. En tout cas, en mode proactif : ne déclenchez rien. Imaginez la réaction de vos collègues qui sont peut-être plus attachés que vous à lui, et surtout imaginez que votre plan ne fonctionne pas. Vous perdriez un allié important pour votre plan et quelques plumes en termes de «storytelling personnel»…

Bâtissez votre avenir sur des bases saines

Si le poste de votre boss est ouvert, car on lui a proposé un autre job, alors OUI foncez. Mais ne vous engagez pas dans cet objectif les mains vides ! Formez-vous, faites-vous connaître et faites connaître votre ambition, identifiez vos concurrents et surtout soyez tenace !

Un bon exercice sera aussi de faire votre CV pour faire le point sur vos compétences et aussi pour vous ouvrir à des opportunités externes à votre entreprise. Et une fois le poste de directeur commercial décroché, savourez votre réussite et espérez ne jamais tomber sur un collaborateur comme vous, qui profitera d’un moment de faiblesse de votre part pour donner de l’élan à ses ambitions.

À vous de jouer !