Je n’ai rien compris au speech de mon boss

Ne pas comprendre ne veut pas dire être bête. Votre situation est en réalité très courante. Elle provient le plus souvent du fait que l’orateur n’a pas suffisamment articulé son message en termes opérationnels en restant trop «stratégique et théorique». Car c’est à «l’émetteur» de s’assurer de s’être bien fait comprendre par ses interlocuteurs. Aussi, ne vous dénigrez surtout pas.

Si vous avez suffisamment confiance en vous, vous n’hésiterez plus à lever la main pour dire «je n’ai pas compris ce point, si vous pouviez nous donner un exemple/le reformuler/si j’ai bien compris, c’est cela…». Si le fait de ne pas comprendre ne veut pas dire être bête, ne pas le dire et conforter l’erreur de son manager est par contre…

It takes two to tango

Maintenant, vous avez aussi une responsabilité dans cette problématique. Je me souviens d’un DG qui était tout content de sa présentation (très longue) lors d’un team building. Au cours du déjeuner, je découvrais que la majorité n’avait – comme vous – rien compris à son speech. Je demandais alors pourquoi, primo, ils l’avaient félicité pour sa présentation «exceptionnelle», secundo, ne pas avoir demandé des éclaircissements lors de la séquence Q/R. La réponse fut : «On n’a pas osé».

Seulement, si personne n’ose, je ne vois pas comment votre boss prendra conscience que – peut-être – certaines de ses présentations restent incompréhensibles à la majorité. Car, croyez-moi, ce n’est pas du tout son objectif !

Confiance mutuelle

Aussi rendez-vous service mutuellement et lancez-vous. Il vous suffira de lui dire combien vous savez que cette nouvelle stratégie est importante et de demander quelques éclaircissements pour vous assurer que vous êtes bien sur le même niveau de compréhension des enjeux et moyens à déployer.

En faisant cela, vous porterez assistance à un «manager en danger», et c’est aussi le rôle de tout collaborateur. En fonction de votre niveau de «confiance» mutuelle, vous pourriez même lui dire que cette manière d’expliquer, «plus simple», gagnerait à être largement diffusée.

Ça aussi c’est du travail d’équipe et votre boss en fait également partie, n’est-ce pas ?

À vous de jouer !