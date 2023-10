Dois-je dénoncer mon collègue qui ment ?

Vous êtes en fait face à un conflit moral lié à votre échelle de valeurs. D’un côté, votre honnêteté qui est heurtée par ce mensonge et de l’autre le fait de dénoncer ou pas un collègue. L’important, comme souvent, n’est pas de vous demander quoi faire, mais POURQUOI vous voulez le faire ?

Deux options se présentent à vous : soit vous êtes motivé uniquement par la valeur d’honnêteté et vous êtes choqué par les agissements de ce collègue qui sont injustes vis-à-vis des autres collègues et de votre entreprise, soit vous êtes motivé par la jalousie, de voir un collègue s’en sortir aussi facilement et de passer ses journées au café pendant que vous sillonnez les routes pour faire votre travail.

Dans le premier cas, je dirais que la dénonciation pourrait éventuellement se justifier, tandis que dans le second c’est beaucoup plus délicat.

Réfléchir autrement

Si ce collègue peut se permettre de tricher aussi facilement sans être «pris sur le fait», c’est qu’il existe des failles dans la procédure de suivi et de contrôle de vos activités de commerciaux. Il revient donc à l’entreprise de rectifier le tir. Mais, vous le savez, lorsqu’une personne a décidé d’être malhonnête, elle fait preuve d’une efficacité et d’une créativité sans limite pour «réussir».

Aussi, je vous conseillerais de poursuivre votre route, car vous êtes sur le bon chemin et, au mieux, plaindre cette personne qui finira un jour ou l’autre par être démasquée. Avec ou sans vous.

Vous pouvez éventuellement tenter de ramener sur le droit chemin ce collègue en comprenant, là aussi, POURQUOI il agit de cette manière. Est-ce par fainéantise ? Ou parce que n’arrivant pas atteindre ses objectifs, il a baissé les bras ? En effet, certaines personnes ont tendance à agir de cette manière lorsqu’elles échouent, et trouvent toutes les explications possibles pour justifier leurs comportements.

Si c’est le cas, vous avez là une belle mission qui sera, cette fois-ci, parfaitement alignée avec vos valeurs en aidant cette personne à réussir ailleurs qu’au café et qui vous donnera plus de liberté si vous décidiez finalement de la dénoncer.

À vous de jouer !