Cher collaborateur, tu n’auras pas de promotion

Votre souhait de préparer votre annonce est une preuve de l’importance que vous accordez à cette personne, mais aussi à vous-même, n’est-ce pas ? Car nous n’aimons pas être celui qui dira «non». Et pourtant, la vie d’un manager c’est aussi cela… Alors, nous repoussons le moment où ce manager «zouine» et sympathique que tout le monde apprécie sera remplacé par le manager «injuste» qui décide et tranche.

Vous n’auriez pas dû attendre pour lui communiquer des messages «d’alerte» et surtout être plus précis et clair à propos de la viabilité de sa candidature. Car vous n’avez certainement pas identifié juste «hier» cet autre collaborateur à qui la promotion sera accordée, n’est-ce pas ?

Donnez-lui des moyens puis de l’espoir

Le plus difficile pour une personne, ce n’est pas de ne pas obtenir ce qu’elle veut, le plus difficile c’est d’y avoir trop cru à cause de vous et de vos «omissions». Aussi, cette expérience doit vous aider à parler vrai et dans le bon timing. Dire la vérité à une personne est une forme de respect. Et votre collaborateur appréciera (peut-être pas sur le moment) que vous lui expliquiez la situation plutôt que d’en être informée «incidemment» (et comme cela arrive encore trop souvent aujourd’hui). Préparez-vous à faire face à une déception importante qui empêchera peut-être cette personne d’accorder une oreille attentive à vos arguments. Aussi, votre entretien pourrait se dérouler en deux temps. Le premier avec l’annonce et une proposition de prendre le temps de digérer la nouvelle, puis un autre rendez-vous plus «informatif».

Dans le second entretien, apportez à cette personne des arguments valables, appuyés par vos procédures et surtout pas en vous cachant derrière votre hiérarchie, avec un «j’ai fait ce que j’ai pu, mais c’est eux qui ne voulaient pas»… Assumez votre décision tout simplement. Insistez aussi sur votre volonté et le fait que vous vouliez qu’elle réussisse dans ce nouveau poste et non qu’elle échoue, car pas encore prête pour endosser les responsabilités. Puis enchaînez, en lui proposant un plan d’action concret pour «combler les gaps» et pouvoir, dans le futur, lui permettre d’accéder à une promotion méritée.

À vous de jouer !