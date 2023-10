Vidéo. SFI : Quatre accords de financement conclus avec le Maroc

La SFI (Société financière internationale) s’est toujours tenue au plus près du Maroc. Depuis 1962, IFC a collaboré avec plus de 100 partenaires des secteurs public et privé au Maroc, mobilisant et investissant plus de 3,5 milliards de dollars dans des projets pour soutenir les petites entreprises, l’industrie, le secteur agroalimentaire, le développement des infrastructures ainsi que le secteur financier.

Ce mardi 10 octobre, la SFI réaffirme son engagement envers le Maroc en concluant quatre accords de financement avec l’OCP, la BCP, Ciments de l’Afrique du groupe Addoha et Cash Plus. Le but étant de soutenir la sécurité alimentaire, l’accès au financement, l’agriculture durable et la construction au Maroc et dans d’autres régions d’Afrique. Il s’agit d’un prêt de 106 millions de dollars en faveur de l’OCP, destiné à financer son programme de centrales solaires et à contribuer à l’écologisation des systèmes alimentaires mondiaux. Il s’agit aussi d’un prêt vert de 45 millions de dollars octroyé au cimentier marocain Ciments de l’Afrique (CIMAF), visant à soutenir la production du ciment bas carbone en Afrique; et d’une prise de participation au capital de Cash Plus de 10 millions de dollars, en partenariat avec Mediterrania Capital, dans le but de favoriser l’inclusion financière et l’accès aux services financiers dans le pays.

De plus, un mécanisme de partage des risques de 36 millions de dollars est mis en place avec la Banque centrale populaire (BCP) et la Compagnie marocaine de goutte-à-goutte et de pompage (CMGP), spécialisée dans la production et la distribution des systèmes d’irrigation, destiné à soutenir l’agriculture durable au Maroc, notamment dans la région touchée par le tremblement de terre.

À travers ces partenariats conclus, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des finances, estime que : «La SFI confirme sa position en tant que partenaire privilégié pour la dynamisation du secteur privé au Maroc et pour l’expansion de nos entreprises notamment en Afrique».

À côté de ces accords, la SFI envisage de fournir des services-conseils, en collaboration avec le Centre régional d’investissement (CRI) de la région de Marrakech-Safi, afin d’évaluer l’impact du tremblement de terre sur l’économie locale et de prendre les mesures adaptées pour soutenir les entreprises touchées.