Les chambres professionnelles chez les Conseillers

Ce forum vise à renforcer les efforts menés par la Chambre pour engager un débat public autour des grands enjeux sociaux, notamment ceux en lien avec ses missions constitutionnelles, ses attributions et sa composition.

Un communiqué de la Chambre des Conseillers indique que cet événement s’inscrit également dans le cadre de l’accompagnement par cette institution des chantiers de réforme structurants, lancés par le Roi Mohammed VI dans plusieurs domaines, et de la mise en œuvre des hautes orientations royales pour une nouvelle vision du rôle des chambres professionnelles.

Par cette initiative « inédite », poursuit la même source, la Chambre des Conseillers vise à encourager les chambres professionnelles à contribuer au développement des plans et des choix stratégiques liés à leurs activités, aux niveaux national, régional, provincial et local. Par ailleurs, les travaux de ce forum parlementaire seront l’occasion d’inciter les chambres professionnelles à contribuer davantage à la réussite du Chantier Royal de la généralisation de la protection sociale, a ajouté le communiqué. Cette rencontre sera marquée par des interventions de représentants des différents départements ministériels et des présidents des fédérations des chambres professionnelles, outre la tenue de quatre ateliers thématiques.