Le CESE lance une consultation citoyenne sur la mendicité

L’instance dirigée par Ahmed Reda Chami va s’attaquer au phénomène de la mendicité. Le CESE vient en effet de lancer une consultation citoyenne sur sa plateforme digitale ouchariko.ma. Objectif : recueillir les perceptions, les avis et les propositions des citoyennes et citoyens concernant ce sujet.

L’instance constitutionnelle souhaite ainsi recueillir les réponses des citoyens afin d’enrichir les analyses et les recommandations du CESE pour que celui-ci puisse élaborer un certain nombre de recommandations appelant à une politique publique alliant droits humains et protection de l’ordre public en vue de consolider les principes d’égalité et d’inclusivité.