Fettah s’entretient avec la DG de l’OMC et la ministre allemande de la Coopération économique

Lors de cette rencontre, tenue en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, La directrice générale de l’OMC, Okonjo-Iweala, a indiqué avoir pris connaissance des efforts de reconstruction déployés suite au séisme d’Al Haouz, tout en formulant ses meilleurs vœux pour la réussite de ces projets. Cette réunion a offert l’opportunité de souligner l’excellence des relations du Royaume avec l’Organisation, qui englobent un large éventail de domaines de coopération concernant le commerce international et les chaînes de valeur mondiales.

Dans le contexte des relations entre le Maroc et l’OMC, Mme Okonjo-Iweala a également salué les efforts de réforme entrepris au Maroc, notamment en ce qui concerne la promotion des chaînes de valeur et la facilitation du commerce.

Elle a, en outre, souligné l’importance de ces initiatives dans le renforcement des liens entre le Royaume et l’OMC et la promotion d’une intégration plus profonde du Maroc et de l’Afrique dans l’économie mondiale, à travers la mise en œuvre du projet ambitieux de la Zlecaf.

Le Maroc joue en effet déjà un rôle moteur dans plusieurs chaînes de valeurs mondiales comme celles de l’aéronautique, de l’automobile ou encore de la production d’engrais, pouvant favoriser l’intégration économique continentale et servir d’expériences pilotes au niveau continental, a-t-elle ajouté.

Les deux responsables ont, par ailleurs, exploré les possibilités de coopération pour de nouveaux projets conjoints, avec un accent particulier sur la promotion des chaînes de valeur, la simplification de la réglementation et d’autres sujets d’importance pour le Royaume et l’OMC, dans le but de renforcer les liens entre les deux parties.

Nadia Fettah a également eu, le même jour, des entretiens avec la ministre de la Coopération économique et du Développement de la République Fédérale d’Allemagne, Svenja Schulze, portant sur le renforcement des relations bilatérales.

La ministre allemande a salué, à cette occasion, les efforts de réforme entrepris dans le Royaume, tant sur le plan économique que social.

Elle a également salué l’importance du chantier de généralisation de la protection sociale, basé sur un agenda précis, des mécanismes de financement et de coordination rigoureux, ainsi que sur un système de ciblage efficace. Évoquant la résilience du Royaume suite au séisme d’Al Haouz, Mme Schulze a indiqué avoir pris connaissance des efforts de reconstruction et a félicité la réactivité du Maroc et la mobilisation de l’ensemble de ses composantes autour d’un vaste programme de reconstruction et de développement multidimensionnel.

🇩🇪 Minister of Economic Cooperation & Development Svenja Schulze & HE 🇲🇦 Finance Minister Nadia Fettah Alaoui discussing support to the reconstruction & recovery program for regions affected by the earthquake: enhancing 🇩🇪🇲🇦 bilateral cooperation, including on climate & energy. pic.twitter.com/9yDksrUvVA — Germany in Morocco (@GER_in_Morocco) October 14, 2023

Les deux ministres ont, par ailleurs, souligné l’importance d’une meilleure coordination sur un grand nombre de sujets d’intérêt commun, pour lesquels l’expérience du Royaume est reconnue et devrait être valorisée.

Elles ont également discuté des nouvelles perspectives de coopération économique, notamment dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, de la décarbonation et du développement économique durable.

Un peu plus tôt dans la journée, lors d’une visite des différentes installations et unités du “Green Energy Park” à Benguérir, dans la province de Rehamna, Mme Schulze, qui était accompagnée d’une importante délégation allemande, a affirmé que le Maroc dispose des compétences et expériences nécessaires en matière de production des énergies renouvelables destinées aussi bien au marché national qu’international.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la ministre allemande a expliqué que cette plateforme, qui œuvre au développement des systèmes liés à l’énergie solaire et contribue au renforcement des capacités du Royaume et du Continent africain dans ce domaine, joue un rôle majeur dans le renforcement des efforts visant l’élimination des émissions du dioxyde de carbone.

Elle a également fait part de la volonté de son pays de promouvoir davantage la coopération avec le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, eu égard à l’importance de ce secteur pour les deux pays et, partant, pour le monde entier.