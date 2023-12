Économie solidaire : 6.200 nouvelles coopératives créées en 2022

Quelque 6.200 nouvelles coopératives ont été créées en 2022, portant leur nombre total à 53.800 à la fin de la même année, a indiqué, mardi, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

«Nous misons beaucoup sur les coopératives jeunes et féminines, et c’est pourquoi nous investissons massivement avec l’Office de développement de la coopération (ODCO) dans des programmes de formation, de commercialisation, d’appui à l’innovation et à la digitalisation de ces coopératives», a affirmé Ammor qui s’exprimait lors du conseil d’administration de l’Office.

La ministre a dans ce sens souligné l’importance du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) en tant que modèle économique résilient, mettant en avant son rôle crucial dans le développement socioéconomique des communautés et dans l’autonomisation financière des jeunes et des femmes.

Elle a également mis en lumière le potentiel considérable encore à exploiter, estimant que la stratégie globale de l’ESS, actuellement en élaboration au sein du ministère soutiendra les objectifs visant à contribuer jusqu’à 8% du PIB, ainsi qu’à la création annuelle de 50.000 nouveaux emplois, d’ici 2035, conformément aux orientations du Nouveau modèle de développement. Fatim-Zahra Ammor a en outre mis en exergue l’impératif de continuer à développer les coopératives, étant le modèle le plus répandu dans ce secteur.

De son côté, la directrice générale de l’ODCO, Aicha Errifaai, a présenté un bilan chiffré des réalisations de l’Office au cours de l’année 2023, mettant en avant les différents dispositifs de soutien tel que la 4e édition du programme «Mourafaka», ainsi que le travail en cours sur le plan d’urgence destiné aux coopératives affectées par le séisme d’Al Haouz, dont le déploiement a été confié à l’ODCO.

Elle a ainsi présenté les grandes lignes de son plan d’action pour l’année 2024, qui permettra de renforcer les efforts de soutien et d’accompagnement envers les coopératives.