Conseil de gouvernement : Sept nouvelles nominations à de hautes fonctions

Au niveau du Secrétariat général du gouvernement, Ahmed El Zajari, Mourad El Fadil, Mohamed El Ghazlani, Abderrahim Mounaâm et Mohamed Réda Aamar ont été nommés respectivement Directeur des études et des recherches juridiques, Directeur de l’interprétariat, de la documentation et de la codification, Directeur de la législation et de la réglementation, Directeur des professions réglementées et des ordres professionnels et Directeur des associations, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohcine Bennani Mechita et Nabil Seffaj ont été nommés respectivement Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Larache et Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate.