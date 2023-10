Marché obligataire : les taux primaires devraient poursuivre leur baisse

Les taux primaires devraient poursuivre leur baisse, notamment sur les maturités longues, prévoit BMCE Capital Global Research (BKGR) dans sa note «Fixed Income Weekly», couvrant la période du 5 au 11 octobre.

«Le marquage des taux primaires à la baisse se poursuit notamment sur les maturités longues, profitant aussi bien de l’allégement relatif des tombées que du dernier statu-quo de la Banque Centrale», indique BKGR.

Lors de sa dernière séance d’adjudication, le Trésor a procédé à des levées sur les lignes 52 semaines, 5 ans et 15 ans pour un montant total de 2,6 milliards de dirhams et aux taux limites de 3,333, 3,754% et 4,628%, rappelle la note.

BKGR explique ainsi que ces opérations ont induit des baisses des taux primaires de 1,2 points de base (pbs) pour la maturité 52 semaines, de 0,7 pbs pour la ligne 5 ans et de 3,8 pbs pour la ligne 15 ans.

Pour ce qui a trait aux taux secondaires, les plus fortes variations à la hausse ont été enregistrées sur les lignes 5 ans (+5,2% pbs) et 52 semaines (+4,8 pbs).