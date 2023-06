Les Marocains auraient dépensé 18 milliards de dirhams pour l’Aïd Al-Adha

Les deux dernières années ont été marquées par une inflation, notamment pour les produits alimentaires. Ainsi, le prix de la viande a enregistré une augmentation annuelle moyenne de 5% entre 2019 et 2023. Selon le HCP, le prix moyen des animaux d’abattage est estimé à 2.400 DH en 2023. Ce qui devrait porter les dépenses totales des ménages lors de cet événement à plus de 18 milliards de dirhams. En comparaison avec 2019, le volume des dépenses a atteint 15,4 milliards de dirhams, pour un prix moyen des animaux abattus de 2.000 DH en 2019.

De manière plus globale, les dépenses en viande à l’occasion de l’Aïd Al-Adha représentent 29% du budget annuel des ménages alloué à la consommation de viande. Cette part est de 32,6% chez les ménages des 20% de la population la plus pauvre et de 25,5% chez ceux des 20% de la population la plus aisée.

Par ailleurs, selon les données d’enquêtes nationales sur les sources de revenus et les dépenses de consommation des ménages réalisées par le Haut-commissariat au plan, le rituel du sacrifice n’a pas été accompli par 7,9% des ménages en 2019-2020, soit 9,6% en milieu urbain et 4,1% en milieu rural. Cette proportion était de 4,7% en 2013-2014 et de 5,2% en 2000-2001.