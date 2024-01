Bourse : l’immobilier côté a cartonné en 2023

Cette évolution couvre les gains réalisés par Alliances (+122,12% à 115,5 DH), Douja Prom Addoha (+128,18% à 14,33 DH) et Résidences Dar Saada (+20,56% à 21,7 DH).



Le secteur “Loisirs et Hôtels” arrive, quant à lui, en deuxième position avec une hausse de 81,58%, devançant celui de la Santé (+79,71%).



En revanche, l’indice des mines a terminé l’année sur une perte de 30,44%, suivi de l’industrie pharmaceutique (-25,77%) et de la sylviculture et papier (-24,81%).

Bourse : les tops et flops des secteurs en 2023

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances sectorielles réalisées à la Bourse de Casablanca en 2023 :

Plus fortes hausses :



– Participation et promotion immobilière (+114,46%)



– Loisirs & Hôtels (+81,58%)



– Santé (+79,71%)



– Sociétés de portefeuilles – Holdings (+47,41%)



– Bâtiment et matériaux de construction (+37%)







Plus fortes baisses :



– Mines (-30,44%)



– Sylviculture & Papier (-24,81%)



– Industrie pharmaceutique (-25,77%)



– Chimie (-20,03%)



– Ingénieries et biens d’équipement industriels (-17,18%)